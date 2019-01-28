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Скандальный куратор "Восточного" найден мертвым

Фото: www.globallookpress.com
Рядом с телом погибшего лежал карабин

Бывший руководитель госпредприятия "Дальспецстрой" (ныне "Главное военно-строительное управление №6") Дмитрий Савин погиб в Москве. Он получил печальную известность в ходе строительства космодрома "Восточный", став фигурантом коррупционного скандала.

Как заявили в правоохранительных органах, Савин покончил с собой. Его тело нашли накануне вечером возле частного дома на улице Привольной. Возле тела лежал карабин Browning, который был зарегистрирован на погибшего, сообщает "Интерфакс".

Другие подробности инцидента не приводятся. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщили, что по факту обнаружения тела начата доследственная проверка.

Дмитрию Савину было 54 года. В последнее время он нигде не работал.

Савин возглавлял "Дальспецстрой" до марта 2015 г., после чего покинул руководящий пост по собственному желанию. При этом он остался в организации в качестве заместителя руководителя. Через несколько недель его уволили по поручению занимавшего в ту пору пост вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который курировал космическую отрасль.

Поводом для увольнения стала информация о невыплате зарплат работникам на космодроме Восточный. Предприятие "Дальспецстрой" было одним из основных участников строительства этого объекта, его топ-менеджеры фигурировали в уголовных делах о хищениях на миллиарды рублей. Сообщалось, что на фоне невыплат зарплат строителям Савин устроил в компанию свою жену и за месяц работы заплатил ей 800 тыс. рублей.

На должности руководителя "Дальспецстроя" Савина сменил Юрий Волкодав, который сейчас находится под стражей по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Волкодав с целью обогащения подконтрольного его родственникам АО "Цветлит", организовал закупки у компании кабельно-проводниковой продукции для строительства космодрома "Восточный" и ряда объектов Минобороны на Дальнем Востоке.

Предшественник Савина Юрий Хризман был осужден за хищение более 5 млрд рублей при строительстве "Восточного".

Андрей ФИЛАТОВ
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