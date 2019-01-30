В российской ракете нашли трещину

Катастрофы удалось избежать

Запуск тестовых спутников британской системы OneWeb с космодрома Куру может не состояться – российский разгонный блок "Фрегат", который должен вывести их на орбиту, треснул.

"В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия" – рассказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

Другой собеседник агентства объяснил, что работы по сварке можно провести на месте запуска – во Французской Гвиане – после слива топливо. При этом не исключено, что российский "Фрегат" нужно будет отправить домой, что может привести к отсрочке запуска.

Из-за погоды вывести британские спутники на орбиту можно будет до конца марта, в случае, если неисправность не устранят, процесс придется отложить до конца 2019 года.

"Роскосмос" не дал комментария агентству относительно этой информации.

Контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" был подписан "Роскосмосом" в июне 2015 года.

Ракеты "Союз" производит и разрабатывает самарский РКЦ "Прогресс", разгонные блоки "Фрегат" выпускаются химкинским НПО имени Лавочкина.

К сожалению, трещина во "Фрегате" – не первая неприятность, случившаяся с российскими космическими кораблями. Так, в августе прошлого года в космическом корабле "Союз МС-09", пристыкованном к МКС, нашли дыру – на станции сработали показатели датчиков давления воздуха. Следствие пока не установило, чем или кем была вызвана эта проблема.