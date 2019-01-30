Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В российской ракете нашли трещину

Фото: ITAR-TASS
Катастрофы удалось избежать

Запуск тестовых спутников британской системы OneWeb с космодрома Куру может не состояться – российский разгонный блок "Фрегат", который должен вывести их на орбиту, треснул.  

"В сварном шве обнаружено нарушение герметичности магистрали подачи гелия" – рассказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли. 

Другой собеседник агентства объяснил, что работы по сварке можно провести на месте запуска – во Французской Гвиане – после слива топливо. При этом не исключено, что российский "Фрегат" нужно будет отправить домой, что может привести к отсрочке запуска.

Из-за погоды вывести британские спутники на орбиту можно будет до конца марта, в случае, если неисправность не устранят, процесс придется отложить до конца 2019 года. 

"Роскосмос" не дал комментария агентству относительно этой информации. 

Контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" был подписан "Роскосмосом" в июне 2015 года.

Ракеты "Союз" производит и разрабатывает самарский РКЦ "Прогресс", разгонные блоки "Фрегат" выпускаются химкинским НПО имени Лавочкина.   

К сожалению, трещина во "Фрегате" – не первая неприятность, случившаяся с российскими космическими кораблями. Так, в августе прошлого года в космическом корабле "Союз МС-09", пристыкованном к МКС, нашли дыру – на станции сработали показатели датчиков давления воздуха. Следствие пока не установило, чем или кем была вызвана эта проблема.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

За Крым ответите: Киев наложил лапу на деньги российских банков

Решение принято по иску олигарха Коломойского

Пропали без вести: шансов отыскать живых Скрипалей больше нет

Экс-полковник ГРУ и его дочь бесследно исчезли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей