"Излучение охватит всю Европу": огромный астероид приближается к Земле

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У человечества нет денег для того, чтобы изменить траекторию астероида Апофис, на всех парах несущегося к нашей планете.
Если же небесное тело диаметром более 300 м упадет на Землю, от удара может полностью исчезнуть целый огромный город, к примеру, такого же размера, как Москва.
"В городе будет уничтожено все. Также серьезные разрушения будут на территории Московской области. А ионосферное излучение, наверное, всю Европу охватит", – объяснил ТАСС последствия падения астероида заведующий лабораторией математического моделирования геофизических процессов Института динамики геосфер РАН Валерий Шувалов.
Доктор физико-математических наук добавил, что инопланетные гости такого же размера, как Апофис, падают на поверхность Земли не чаще чем раз в 10-100 тыс. лет.
В Институте космических исследований РАН ранее предложили спастись от столкновения с небесным гигантом, "выстреливая" по нему малыми астероидами. По словам ведущего научного сотрудника института Натана Эйсмонта, для этого необходимо направить космические аппараты к малым астероидам и изменить траекторию их движения.
Пока же Апофис со скоростью свыше 30 км/с мчится к Земле – на максимально близкое расстояние он подойдет в 2029 году.
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