Зонд OSIRIS-Rex пролетел 3 млрд км и наконец достиг астероида Бенну, который через 300 лет может столкнуться с нашей планетой, что приведет к глобальной катастрофе. Теперь ученым предстоит узнать все возможное об этом космическом камне.

Аппарат NASA запечатлел полное вращение астероида. Ролик опубликовали на официальной странице управления в Twitter.

Как сообщает телеканал "360", после того как зонд возьмет пробы с поверхности, он вернется на Землю, чтобы специалисты смогли продолжить изучать астероид.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC