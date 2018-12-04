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NASA показало снимки опасного для Земли астероида

Фото: www.globallookpress.com
Космический аппарат будет изучать небесное тело в течение года

Зонд OSIRIS-Rex пролетел 3 млрд км и наконец достиг астероида Бенну, который через 300 лет может столкнуться с нашей планетой, что приведет к глобальной катастрофе. Теперь ученым предстоит узнать все возможное об этом космическом камне.

Аппарат NASA запечатлел полное вращение астероида. Ролик опубликовали на официальной странице управления в Twitter.

Как сообщает телеканал "360", после того как зонд возьмет пробы с поверхности, он вернется на Землю, чтобы специалисты смогли продолжить изучать астероид. 

Полина ИВАНОВА
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