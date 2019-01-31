Российскую ракету сняли со старта

Запуск иностранных спутников придется отложить

Компания OneWeb вынуждена перенести на более позднюю дату отправку на орбиту нескольких спутников из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат". Об этом объявил основатель и президент компании Грег Уайлер.



"Это правда, есть аномалия с ракетой, которая заставляет нас отодвинуть запуск. Наши спутники в порядке и готовы лететь",

– написал руководитель OneWeb в своем Twitter.

Об обнаруженных при подготовке к старту проблемах Уайлера известила компания-оператор пуска Arianespace. Накануне ту же информацию журналистам поведал источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, в сварном шве магистрали подачи гелия обнаружено нарушение герметичности.

Старт ракеты был первоначально назначен на 20 февраля. Решение о переносе, очевидно, приняли после того, как специалисты оценили необходимые сроки устранения поломки.

Ранее в Роскосмосе говорили о том, что подготовка к запуску идет по плану, а все проблемы успеют устранить перед стартом. При этом другой источник указывал на то, что сварку разошедшегося шва можно провести прямо на космодроме. Но для этого предварительно из разгонного блока нужно слить все топливо. Если подобный выход из ситуации одобрит заказчик, запуск можно будет провести в конце марта.

Третий вариант решения проблемы заключается в отправке "Фрегата" на починку в Россию. В этом случае старт будет перенесен на неопределенный срок.

Ракета-носитель с разгонным блоком "Фрегат" должна стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане. На орбиту будет выведено шесть британских спутников.

Контракт с французской компанией Arianespace и британской OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" был подписан Роскосмосом в июне 2015 года.

Данное происшествие с "Фрегатом" далеко не первое. В ноябре 2017 г. ракета-носитель "Союз-2.1б" должна была вывести спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1 и еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Однако из-за ошибки в системе навигации запуск завершился провалом: разгонный блок не сумел выйти на заданную орбиту и вместе со спутниками рухнул в океан.