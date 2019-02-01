Американцы напугали ОАЭ российским спутником

Никакой угрозы столкновения не было, Пентагон все придумал

Специалисты Минобороны США намеренно ввели в заблуждение представителей Абу-Даби, предупредив их о мнимой угрозе столкновения российского и арабского спутников. Об этом заявили сотрудники российской компании "Астрокосмический научный центр".



По словам ученых, в мае прошлого года ОАЭ были уведомлены о том, что арабский спутник YahSat-1B и российский "Луч" сблизятся до минимального расстояния. В США утверждали, что аппараты пролетят на расстоянии от 140 м до 9,65 км друг от друга. Арабские специалисты были страшно этим напуганы и потребовали разъяснений от российской стороны, передает РИА "Новости".

"МИД России и госкорпорация "Роскосмос"... вынуждены были отвечать на запросы от ОАЭ, которые рассматривали данную ситуацию как опасную и, вероятно, созданную преднамеренно российской стороной",

– говорится в документе "Астрокосмического научного центра".

Чтобы избежать космического ДТП, арабскому аппарату пришлось выполнить маневр уклонения. Однако в реальности никакой угрозы столкновения не существовало. Данные российской системы предупреждений об опасных ситуациях указывали, что в действительности спутники не приближались друг к другу ближе чем на 40 километров.

"Информация от США вводила в заблуждение", – сделали вывод российские ученые.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев считает, что американцы не могли ошибиться случайно.

"Я думаю, вряд ли США там что-то напутали. Есть подозрение, что это было сделано целенаправленно. С ОАЭ у нас выстроены весьма дружеские и перспективные отношения, в том числе мы активно сотрудничаем и в космической сфере. Наверное, с учетом этого США принимают попытки не допустить дальнейшего развития такого сотрудничества, они всегда стараются нам где-то влить "ложку дегтя", – сказал Перенджиев в эфире радио Sputnik.

Арабский спутник связи военного и гражданского назначения YahSat-1B запустили в космос в апреле 2012 года. Российский аппарат ретрансляции "Луч" вывели на орбиту в сентябре 2014-го.