Разработчики раскрыли внешний вид и принцип действия гиперзвукового беспилотника

В интернете появились иллюстрации прототипа первого в России многоразового летательного аппарата, который способен летать в атмосфере и на околоземной орбите быстрее скорости звука. Этот аппарат разрабатывает компания "Исон" по заказу "Роскосмоса".



Как следует из полученных изображений, беспилотник самолетного типа имеет один двигатель. В космос данный аппарат будет выводиться при помощи самолета-носителя. После выполнения миссии на орбите дрон будет возвращаться в атмосферу и мягко спускаться в заданную точку с парашютом. Такой принцип работы позволит многократно использовать один и тот же аппарат, передает РИА "Новости".

По данным разработчиков, дрон будет обладать собственной двигательной установкой для разгона до требуемых скоростей. Возможность многократного повторения испытаний позволит повысить качество предварительной летной отработки.

В компании "Исон" постарались максимально упростить и удешевить производство космического аппарата. Для его изготовления будут использоваться только серийные комплектующие российского производства, а двигатель беспилотник получит от разгонного блока "Бриз-М" – 14Д30.

Какие именно задачи будет выполнять космический дрон на орбите, остается неясным. По словам генерального директора компании "Исон" Юрия Бахвалова, использовать аппарат для ударных целей не планируется. Вместе с тем к дрону уже присматриваются потенциальные заказчики за рубежом.

"На сегодняшний день планируются проведения экспериментов в интересах зарубежных заказчиков",

– сообщил руководитель компании-разработчика.

Опробовать в деле новый дрон можно будет не раньше середины следующего десятилетия. В 2023 г. инженеры планируют провести пяти летных испытаний опытного образца с использованием самолета-носителя М-55 "Геофизика".

Предполагается, что аппарат сможет летать на высотах до 160 км при скоростях 7 махов или выводить космические аппараты на орбиту высотой до 500 километров. Каждый такой гиперзвуковой аппарат рассчитан на не менее чем 50 полетов, отмечает "Царьград".

На первой стадии специалисты потратили на разработку дрона 55 млн рублей. На втором этапе планируется вложить в проект еще 280 млн рублей. Все эти средства предоставляют частные инвесторы. На второй стадии будет разработана техническая документация на летательный аппарат, наземный комплекс и макеты для испытаний, подготовлено производство, изготовлен макет и проведены динамические испытания.