Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
На МКС в американском сегменте сломался туалет. В итоге вылилось около 10 литров воды, однако, к счастью, это не привело к серьезным последствиям. Герой России, космонавт Павел Виноградов подчеркнул, что подобные происшествия случаются редко, но все члены экипажа подготовлены к ним.
"Это не проблема – жидкость собирается в специальные прорезиненные пакеты, они герметично упаковываются, потом все это утилизируется на грузовых кораблях", – цитирует его НСН.
Отмечается, что инцидент произошел 1 февраля. Экипаж станции быстро устранил утечку воды, а жидкость собирали полотенцами. Это никак не повлияло на работу МКС и электрооборудование, уточняет URA.RU.
Воспитанники заразились за пределами учебного заведения
Лидера Незалежной записали в алкоголики и требуют от него отвода