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Россияне рассказали о подробностях ЧП на МКС

Фото: pixabay.com
Инцидент не повлиял на работу станции, благодаря слаженным действиям экипажа

На МКС в американском сегменте сломался туалет. В итоге вылилось около 10 литров воды, однако, к счастью, это не привело к серьезным последствиям. Герой России, космонавт Павел Виноградов подчеркнул, что подобные происшествия случаются редко, но все члены экипажа подготовлены к ним.

"Это не проблема – жидкость собирается в специальные прорезиненные пакеты, они герметично упаковываются, потом все это утилизируется на грузовых кораблях", – цитирует его НСН.

Отмечается, что инцидент произошел 1 февраля. Экипаж станции быстро устранил утечку воды, а жидкость собирали полотенцами. Это никак не повлияло на работу МКС и электрооборудование, уточняет URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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