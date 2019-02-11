Ученые пока не знают причины уникального феномена

В атмосфере нашей планеты ультрафиолетовый телескоп, установленный на спутнике "Ломоносов", обнаружил мощные световые "взрывы" неясной природы.

"Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Во время полета "Ломоносова" на высоте нескольких десятков километров мы несколько раз регистрировали световой "взрыв" огромной мощности. А под ним все чисто, никаких гроз и облаков!" – рассказал РИА "Новости" директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Он добавил, что на вопрос о причинах этого "взрыва" ответа пока нет. По словам ученого, вся атмосфера Земли буквально "засорена" различными вспышками – как природными, так и антропогенными, в число которых входят огни городов, аэропортов и сигналы мощных радиостанций. Это мешает искать следы космических частиц, однако ученые научились справляться с подобными трудностями, отмечает телеканал "360".

Панасюк напомнил, ряд всплесков ультрафиолетового излучения уже известен специалистам: это спрайты, представляющие собой электрические разряды в мезосфере и термосфере, и эльвы – слабосветящиеся вспышки в грозовом облаке, сообщает телеканал "Царьград".



Спутник "Ломоносов" был изготовлен корпорацией ВНИИЭМ по заказу МГУ и выведен на орбиту в апреле 2016 года во время первого пуска с космодрома "Восточный".

