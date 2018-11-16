Трампу оказалось мало ВВС и NASA

В Америке, наконец, подсчитали, во сколько обойдется формирование Космических войск, которыми во что бы то ни стало захотел обзавестись Трамп.

Как отметил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, на эти цели из американского бюджета понадобится от 5 до 10 миллиардов долларов. Хотя министр ВВС Соединенных Штатов Хезер Уилсон ранее заявляла, что для этого нужно порядка 13 миллиардов.

В любом случае, к инициативе президента в Конгрессе отнеслись неоднозначно, так как всем известно, что функцию космических войск в США выполняют соединения ВВС. А создание отдельного рода войск создаст лишь дополнительные бюрократические проволочки.

Так, в структуре Пентагона планируется создать целое министерство Космических сил. И как заявлял ранее вице-президент Майкл Пенс, войска смогут сформировать уже к 2020 году.

По мнению экспертов, гиперзвуковая гонка вооружений, которая фактически началась с марта этого года, постепенно приводит к тому, что ареной потенциального конфликта вполне может стать ближний космос. Гиперзвуковые блоки, вроде российского "Авангарда" могут атаковать из любой точки на орбите, а гиперзвуковой комплекс "Кинжал" предусматривает поражение целей, в том числе, в ближнем космосе.

Кроме того, в США уверяют, что Россия располагает "спутниками-убийцами", которые могут выводить из строя другие космические аппараты. По данным СМИ, вероятно, речь идет о спутниках-инспекторах "Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519".



В свою очередь, США, обладая абсолютным превосходством в спутниках, разрабатывает свое гиперзвуковое оружие, в частности разведчика SR-72, и продолжает тестировать орбитальный самолет-шаттл Х-37, который фактически может атаковать любую точку на Земле.