Российские спутники вызвали в США панику

Изменение орбиты космических аппаратов американцы приняли как приготовление к атаке

Американские эксперты пристально следят за тем, как ведут себя на орбите наши военные спутники. При любом изменении траектории специалисты из США бьют тревогу и пророчат скорое вторжение российских ВКС во Флориду или Калифорнию. Вот и последние корректировки курса отечественных спутников-инспекторов не ускользнули от внимательного взгляда американских наблюдателей.



Эксперт-астрофизик Джонатан Макдауэлл, ведущий наблюдение за различными космическими объектами, на днях выпустил очередной номер своего информационного бюллетеня. В нем он рассказал, как изменились курсы российских спутников-инспекторов, запущенных в прошлом году.

"С 27 июня по 19 июля спутник "Космос-2519" провел серию запусков двигателей, которые изменили его орбиту с параметрами 644 на 659 км до 318 на 664 километров. Космический аппарат "Космос-2521", похоже, сделал маневр 20 июля, чтобы перейти с орбиты с параметрами 346 на 362 км до 292 на 348 километров. "Космос-2523" пока остается на орбите с параметрами 553 на 665 км, на которую он был выведен в октябре прошлого года", – говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Космические аппараты, вызывающие неподдельный интерес у Макдауэлла и его коллег, обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите. Они могут наблюдать за происходящими на околоземной орбите процессами при помощи оптических датчиков и взаимодействовать с другими спутниками. Собранные данные пересылаются на Землю для анализа.

В августе 2017 г. Минобороны РФ проинформировало о запуске на орбиту маневрирующего спутника-инспектора, который отделился от спутника-носителя. Аппарат в автономном полете поменял орбиту, вернулся к платформе и произвел ее осмотр. В ходе испытаний были протестированы наземные и орбитальные средства связи, методики баллистических расчетов и новое программное обеспечение.

Свои спутники-инспекторы есть у США и Китая. Самым известным из таких разведчиков является американский космоплан Х-37.

Эксперименты с использованием спутников-инспекторов проводятся разными странами в полном соответствии с международными соглашениями. Тем не менее в США особо бдительные граждане пытаются отыскать закономерности в перемещениях российских аппаратов, поскольку они убеждены, что наша страна использует орбитальных наблюдателей далеко не в мирных целях. Теоретически это возможно, но РФ подобные методы не практикует.

"У нас сегодня есть негласное соглашение о запрете испытаний ударных вооружений в космосе. Во многом это связано с тем фактом, что ударные вооружения не столь эффективны в космосе, а расходы на их создание экономически нецелесообразны… Заявленная цель (спутников-инспекторов) – автоматический ремонт других спутников на орбите, но в теории они легко могут выводить из строя космические аппараты. За исключением данного направления никакими ударными вооружениями страны не занимаются, в приоритете создание обеспечивающих систем, например космических комплексов связи и разведки", – говорил ранее в интервью "Экономике сегодня" руководитель Института космической политики Иван Моисеев.