Землю погубит ледяное облако

Человечество подстерегает страшная опасность из космоса. И речь вовсе не об атаке инопланетных существ.

Еще в 2011 г. астрономы обнаружили облако льда. Если оно настигнет нашу галактику и приблизится к Земле, то голубую планету ждет катастрофа сродни Всемирному потопу.

Лед начнет таять в ее атмосфере, вызывая жуткие ливни. В результате наша планета захлебнется. Первыми под воду уйдут города, расположенные вблизи рек, озер, морей и океанов.

В относительной безопасности будут лишь жители возвышенностей и высокогорных регионов, пишет автор Яндекс Дзен канала "Наука. Теории. Факты. Мифы". О трагическом событии станут слагать легенды, в которых оно будет значится как второй Великий потоп.

Между тем он наступит нескоро. Пока космическое облако льда находится на безопасном расстоянии. А до его гипотетического приближения к Земле понадобится очень много времени.

Напомним, ранее были названы признаки наступающего конца света.