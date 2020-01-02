Ряд событий укажет на приближение смерти человечества

Многочисленные предсказатели, маги и пророки не раз называли приметы, по которым можно определить надвигающийся конец света. Одним из них являются стихийные бедствия. Чем чаще они случаются и чем масштабнее разрушения, тем ближе конец планеты Земля. Засуха, наводнения, пожары – об этом говорилось еще в пророчествах царицы Савской.

Еще один признак – светящийся в небе знак. На скорый апокалипсис укажет комета, которую можно увидеть из любой точки на Земле. Если человечество не изменится, не откажется от применения силы и продолжит борьбу за власть и деньги, конец наступит через четыре года – начнутся эпидемии страшных болезней.

Пророки предупреждали, что овладевшая людьми жадность – тоже знамение конца света. Когда в мире воцарится власть денег и ложь, бог уничтожит людей. Правда, по некоторым предсказанием, не всех, а лишь треть, пишет автор канала "Тайны Земли и космоса" в "Яндекс.Дзен".

Массовая гибель животных и насекомых – тоже тревожный знак. Мертвые птицы, рыба, исчезновение целых видов – повод задуматься, пока не поздно.

Ранее "Утро" писало отибетском пророчестве относительно конца света.