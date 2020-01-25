Викинги предсказали апокалипсис: загадочное послание раскрыто
В Швеции нашли огромные гранитные плиты с руническими письменами. Сейчас над их разгадкой бьются ученые. Часть послания викингов исследователям удалось расшифровать. Так, профессор Пер Холмберг из Гетеборгского университета вместе с группой коллег заявили, что в послании говорится о конце света. По словам ученых, викинги связывали грядущий апокалипсис с изменениями климата. На фоне аномальной погоды сообщение ученых звучит устрашающе.
Часть надписей, которые, по предварительной оценке экспертов, можно отнести к 800-м годам н.э., говорит о "смерти солнца". Выводы ученых публикует научное издание "Футарк: международный журнал рунических исследований".
Также в послании описываются страшные катаклизмы, которые последовали за смертью правителя Теодориха Великого. Было несколько извержений вулканов, люди страдали от болезней и голода, ибо весь урожай пропал.
Несмотря на то, что исследователи пока приводят отрывок о давнем прошлом, СМИ задаются вопросом – не является ли послание предостережением для современного человечества. Об этом пишет The Sun, указывая на разгул стихии по всему миру.
Ранее конспирологи назвали дату Судного дня – если верить их теории, жизнь на нашей планете исчезнет через несколько лет.
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