Викинги предсказали апокалипсис: загадочное послание раскрыто

Послание древних расшифровали через 1200 лет

В Швеции нашли огромные гранитные плиты с руническими письменами. Сейчас над их разгадкой бьются ученые. Часть послания викингов исследователям удалось расшифровать. Так, профессор Пер Холмберг из Гетеборгского университета вместе с группой коллег заявили, что в послании говорится о конце света. По словам ученых, викинги связывали грядущий апокалипсис с изменениями климата. На фоне аномальной погоды сообщение ученых звучит устрашающе.

Часть надписей, которые, по предварительной оценке экспертов, можно отнести к 800-м годам н.э., говорит о "смерти солнца". Выводы ученых публикует научное издание "Футарк: международный журнал рунических исследований".

Также в послании описываются страшные катаклизмы, которые последовали за смертью правителя Теодориха Великого. Было несколько извержений вулканов, люди страдали от болезней и голода, ибо весь урожай пропал.

Несмотря на то, что исследователи пока приводят отрывок о давнем прошлом, СМИ задаются вопросом – не является ли послание предостережением для современного человечества. Об этом пишет The Sun, указывая на разгул стихии по всему миру.

Ранее конспирологи назвали дату Судного дня – если верить их теории, жизнь на нашей планете исчезнет через несколько лет.