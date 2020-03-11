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Пятница 13-е и магнитная буря: россиян ждет тяжелый день

Пятница 13-е и магнитная буря: россиян ждет тяжелый день
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Март принесет проблемы со здоровьем

Вторая магнитная буря в марте совпадает с пятницей 13-го. Пожилые и метеозависимые люди почувствуют недомогание, сонливость и слабость. 

Эксперты ФИАН ожидают среднее геомагнитное излучение. Вспышки на Солнце могут вызвать головную боль и резкие смены настроения. Чтобы обезопасить себя от геомагнитного влияния, следует пить больше жидкости, лучше – чистой воды. Справиться с погодными изменениями поможет восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе. 

В опасный для здоровья период стоит отказаться от кофеина и алкоголя, для успокоения нервной системы можно заварить чай с мятой. Из рациона надо на время исключить жирную и тяжелую пищу. 

Специалисты спрогнозировали сильные магнитные бури в начале марта

Пятница 13-е – роковое совпадение чисел, в которое лучше не начинать новых проектов. Существует ряд примет, как правильно вести себя в этот день. Например, нельзя возвращаться к делам, которые долго откладывались. Уходить на работу надо быстро и не оглядываться на дверь. 

Ранее "Утро" писало, чем опасны затяжные магнитные бури

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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