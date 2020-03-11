Март принесет проблемы со здоровьем

Вторая магнитная буря в марте совпадает с пятницей 13-го. Пожилые и метеозависимые люди почувствуют недомогание, сонливость и слабость.

Эксперты ФИАН ожидают среднее геомагнитное излучение. Вспышки на Солнце могут вызвать головную боль и резкие смены настроения. Чтобы обезопасить себя от геомагнитного влияния, следует пить больше жидкости, лучше – чистой воды. Справиться с погодными изменениями поможет восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе.

В опасный для здоровья период стоит отказаться от кофеина и алкоголя, для успокоения нервной системы можно заварить чай с мятой. Из рациона надо на время исключить жирную и тяжелую пищу.

Специалисты спрогнозировали сильные магнитные бури в начале марта.

Пятница 13-е – роковое совпадение чисел, в которое лучше не начинать новых проектов. Существует ряд примет, как правильно вести себя в этот день. Например, нельзя возвращаться к делам, которые долго откладывались. Уходить на работу надо быстро и не оглядываться на дверь.

Ранее "Утро" писало, чем опасны затяжные магнитные бури.