Домашнее средство даст эффективный результат

Сладкое блюдо вернет потенцию и мужскую силу после 50 лет. Его легко приготовить в домашних условиях, а небольшой массы хватит надолго. Народное средство наполнит энергией и увеличит работоспособность.

Ингредиенты:

Мед на выбор – 5 ч. л.

Топленое масло – 1 ст. л.

Растение Ашвагандха (индийский женьшень) – 1 ст. л. порошка

Молотый имбирь – 1/2 ч. л.

Кедровые орехи – 1 ст. л.





Пошаговый рецепт приготовления средства для потенции:





Шаг 1

Аюрведическую траву Ашвагандха придется поискать в специальных магазинах, она оказывает самое сильное действие на мужской организм. Кедровые орешки не надо предварительно перемалывать.

Шаг 2

В глубокую емкость нужно переложить все ингредиенты. Ставим посуду на водяную баню, чтобы топленое масло начало таять, делаем однородную смесь. Снимаем массу с бани и даем снадобью настояться.

Шаг 3

В немного остывшую массу начинаем добавлять мед по чайной ложке, тщательно перемешивая. У нас получается около 200 г домашнего средства, которое надо принимать по одной чайной ложке три раза в день за полчаса до еды.

Чтобы народное лекарство подействовало, его стоит принимать в течение месяца. Для получения большей массы надо увеличить количество ингредиентов. Перед началом курса посоветуйтесь с врачом.



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