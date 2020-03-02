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Потенция после 50 лет: древние рецепты помогут укрепить мужскую силу

Потенция после 50 лет: древние рецепты помогут укрепить мужскую силу
Некоторые блюда и продукты известны уже 300 лет

Для укрепления мужского здоровья нужна определенная пища: об этом знали еще несколько веков назад. Список самых полезных продуктов дошел до наших дней.

Чтобы бороться с импотенцией, советовали увеличить употребление мяса отборных куриц и цыплят. Полезными продуктами для мужчин считаются икра и горячая рыба. 

Наиболее подходящими травами для супов и горячих блюд являются лук порей и мята, которая особенно подходит для улучшения потенции. Отдавать предпочтение стоит вареному мясу, которое сохраняет свои полезные свойства. Гарниром для него стоит выбрать бобовые, предварительно вымочив их в воде. 

Горох считался на Востоке главным продуктом, пробуждающим мужскую силу в постели. Его добавляли в мясное рагу, варили из него похлебку и супы, говорится в книге Фарида Алекбери "Тысяча и один секрет Востока. Брак и семья".  

На завтрак стоит готовить омлет из нескольких яиц: его можно смешать с поджаренным луком. 

Ранее "Утро" рассказало о необычном квасе, который вернет потенцию.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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