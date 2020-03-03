Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известное растение избавит от бессонницы

Натуральное средство также борется с депрессией

Улучшить качество сна у взрослых поможет шафран. Экстракт этого растения является снотворным средством на натуральной основе. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Мердока.

В эксперименте, который они провели, приняли участие 63 человека от 18 до 70 лет. Все испытуемые страдали от бессонницы. Одной группе в течение 28 дней выдавали по 14 мг экстракта шафрана, в то время как вторая его не получала. Уже через семь дней у тех, кто принимал вытяжку из растения, значительно улучшилось качество сна, причем никаких побочных эффектов не было. Исследование было опубликовано на сайте Университета Мердока.

Кроме того, шафран оказался эффективным дополнением к антидепрессантам. Однако ученые предупредили: долгосрочное влияние растения на организм пока не выявлено. Именно поэтому средство нельзя принимать без назначения врача.

Навредить здоровому сну также могут некоторые продукты, напоминает "МИР24". К ним относятся содержащие кофеин напитки, темный шоколад и сырые овощи.

Ранее "Утро" писало об эффективном средстве от бессонницы.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей