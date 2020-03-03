Натуральное средство также борется с депрессией

Улучшить качество сна у взрослых поможет шафран. Экстракт этого растения является снотворным средством на натуральной основе. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Мердока.



В эксперименте, который они провели, приняли участие 63 человека от 18 до 70 лет. Все испытуемые страдали от бессонницы. Одной группе в течение 28 дней выдавали по 14 мг экстракта шафрана, в то время как вторая его не получала. Уже через семь дней у тех, кто принимал вытяжку из растения, значительно улучшилось качество сна, причем никаких побочных эффектов не было. Исследование было опубликовано на сайте Университета Мердока.

Кроме того, шафран оказался эффективным дополнением к антидепрессантам. Однако ученые предупредили: долгосрочное влияние растения на организм пока не выявлено. Именно поэтому средство нельзя принимать без назначения врача.

Навредить здоровому сну также могут некоторые продукты, напоминает "МИР24". К ним относятся содержащие кофеин напитки, темный шоколад и сырые овощи.

Ранее "Утро" писало об эффективном средстве от бессонницы.