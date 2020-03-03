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Популярные лекарства вызывают глухоту

Отечественные исследователи пришли к неутешительным выводам о популярных лекарствах

Антибиотики аминогликозидного ряда могут привести к потере слуха. В число потенциально опасных препаратов входят канамицины, стрептомицины, гентамицины, мономицины и ряд других.

Об этом изданию "АиФ" рассказал профессор Георгий Таварткиладзе. Специалист добавил, что проблемы со слухом могут возникнуть и после употребления салицилатов и хинина.

Препараты с побочными эффектами разрушают клетки улитки и преддверия уха. Особенно вредны такие лекарства для маленьких детей: новорожденных и тех, кому еще нет двух лет. Если при приеме антибиотиков возникает звон в ушах, потеря равновесия и головокружение, нужно немедленно обратиться к врачу. 



Валентина МАЙОРОВА

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