Внесенный спикером нижней палаты парламента законопроект запрещает продавать медикаменты выше установленной государством цены

У правительства РФ появится возможность регулировать стоимость лекарственных препаратов при возникновении угрозы эпидемии. Соответствующий законопроект внес накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Инициатива касается сдерживания цен на лекарства и медизделия. Во время распространения опасных заболеваний государство установит на 90 дней предельно допустимую стоимость жизненно необходимых препаратов для борьбы с данными недугами.

"Правительство получит возможность фиксировать предельные цены в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и медизделия выросли. Аптеки уже не смогут продавать их по цене выше той, которую установит государство", – заверил председатель нижней палаты парламента.

Таким образом, через запрет на неоправданное завышение цен при росте спроса на лекарства депутаты защитят россиян от уловок фармацевтического рынка.