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Госдума запретит аптекам наживаться на россиянах во время эпидемий

Госдума запретит аптекам наживаться на россиянах во время эпидемий
Фото: duma.gov.ru/
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Внесенный спикером нижней палаты парламента законопроект запрещает продавать медикаменты выше установленной государством цены

У правительства РФ появится возможность регулировать стоимость лекарственных препаратов при возникновении угрозы эпидемии. Соответствующий законопроект внес накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Инициатива касается сдерживания цен на лекарства и медизделия. Во время распространения опасных заболеваний государство установит на 90 дней предельно допустимую стоимость жизненно необходимых препаратов для борьбы с данными недугами. 

"Правительство получит возможность фиксировать предельные цены в случаях, если в регионах в течение месяца цены на препараты и медизделия выросли. Аптеки уже не смогут продавать их по цене выше той, которую установит государство", – заверил председатель нижней палаты парламента. 

Таким образом, через запрет на неоправданное завышение цен при росте спроса на лекарства депутаты защитят россиян от уловок фармацевтического рынка. 

Ксения АНДРЕЕВА

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