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Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет
Фото: Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Народное средство избавит и от простатита

Кору осины издавна применяют в народной медицине. Настойки, приготовленные из этого дерева, применяют для лечения ран и ожогов, при болях в суставах, а также в качества жаропонижающего. Кроме того, отвар из осины использовали для профилактики простатита и импотенции. "Утро" делится народным рецептом вкусного осинового кваса.

Этот напиток не только борется с проблемами мочеполовой системы, но и благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт, а также помогает избавиться от лишнего веса. Для приготовления кваса от импотенции понадобится: два стакана сухой осиновой коры, стакан сахара и ложка сметаны.

Сахар необходимо засыпать в банку и наполнить ее водой до половины. Все тщательно размешать, добавить ложку сметаны – лучше всего использовать из козьего молока. Далее засыпаем кору и доливаем воду в емкость. Банку накрываем марлей и ставим в теплое место на две недели. Для приготовления осинового кваса марлю нужно ежедневно менять, а смесь тщательно перемешивать, делится рецептом напитка для потенции Александр Вяземский на своем Ютуб-канале.

Согласно народному методу, квас нужно пить ежедневно по 50 мл три раза в день перед едой. Автор рецепта утверждает, что уже через месяц будет заметен эффект и проблемы с потенцией исчезнут.

Ранее уролог рассказал о пяти простых способах сохранить потенцию после 40 лет.

Карина СИРАЗОВА

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