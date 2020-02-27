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Сохранить потенцию после 40 лет: 5 простых шагов

Сохранить потенцию после 40 лет: 5 простых шагов
Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
Доктор предостерег от модных средств для мужской силы и порекомендовал избегать стрессов

Регулярная половая жизнь поможет сохранить простату здоровой. Мужчины старше 40 лет должны заниматься сексом не менее трех раз в неделю, считает главный внештатный уролог минздрава Калининградской области Александр Шваб. Доктор назвал 5 основных правил, которые помогут сильному полу сохранить сексуальное здоровье в любом возрасте. 

Во-первых, после 40 лет Шваб рекомендует обязательно пройти обследование у врача-уролога. Доктор напомнил, что специфические мужские заболевания часто протекают без ярко выраженных симптомов, именно поэтому важно пройти диспансеризацию.

Регулярная половая жизнь не должна прекращаться. "Лет в пятьдесят прекращается половая жизнь, и где-то в 55-60 мы этого мужчину уже оперируем", – подчеркнул Шваб в интервью "Комсомольской правде". Уролог добавил, что мужчины в возрасте 60-70 лет должны заниматься сексом хотя бы раз в неделю.

Третье правило здоровой жизни: нужно избегать стрессов. По словам доктора, более чем в половине бесплодных пар именно мужчина не способен иметь детей. В целом в Европе около 15% пар не могут родить ребенка из-за состояния здоровья.

В-четвертых, нужно помнить, что самолечение опасно. Уролог призвал не доверять рекламе сомнительных БАДов и добавил, что настоящие лекарства, помогающие поднять потенцию, в СМИ не рекламируют. 

Напоследок Шваб обратился к женщинам: доктор посоветовал прекрасному полу мотивировать своих любимых и самим ответственно относиться к собственному здоровью.

Валентина МАЙОРОВА

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