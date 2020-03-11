Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Вызывают старение: названы самые вредные для здоровья продукты

Вызывают старение: названы самые вредные для здоровья продукты
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Маргарины, жирное мясо, сметана, творог и сладости оказались опасны для сердца

То, как человек питается, оказывает большое влияние на скорость его старения и продолжительность жизни, считает главный диетолог Краснодарского края Лейла Кадырова.

"Одной из основных причин ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда является высококалорийная пища, содержащая в большом количестве животные жиры и холестерин ", – рассказала доктор изданию "АиФ-Юг". Маргарины, яйца, сливки, сметана, жирный творог и жирное мясо – не самая полезная еда для сердечно-сосудистой системы, подчеркнула медик. 

Когда человек ест слишком калорийную пищу, в крови растет количество холестерина. Соединяясь с насыщенными жирными кислотами, это вещество образует бляшки, которые откладываются на внутренних стенках кровеносных сосудов. Кровоток в них замедляется, сердечная мышца получает меньше кислорода и энергии, и в итоге развивается поражение миокарда.

Еда, богатая углеводами, также опасна для сердца, предупреждает медик. Лишние калории, поступающие в организм в виде крахмала или сахара, усиливает синтез жиров в печени, а уже оттуда они попадают в кровь, объяснила Кадырова. Ученые давно установили, что избыточный вес напрямую связан с развитием атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Напротив, резкое уменьшение калорийности пищи не только тормозит атеросклероз, но и может привести к рассасыванию склеротических бляшек на стенках сосудов.

Чтобы сердце дольше оставалось молодым и здоровым, врач посоветовала отказаться от кондитерских изделий, почаще есть суп и рыбу и ограничить употребление соли, жирных соусов и сладких газированных напитков.

Ранее "Утро" рассказало, как мужчинам повысить тестостерон весной.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей