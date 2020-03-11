Маргарины, жирное мясо, сметана, творог и сладости оказались опасны для сердца

То, как человек питается, оказывает большое влияние на скорость его старения и продолжительность жизни, считает главный диетолог Краснодарского края Лейла Кадырова.

"Одной из основных причин ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда является высококалорийная пища, содержащая в большом количестве животные жиры и холестерин ", – рассказала доктор изданию "АиФ-Юг". Маргарины, яйца, сливки, сметана, жирный творог и жирное мясо – не самая полезная еда для сердечно-сосудистой системы, подчеркнула медик.

Когда человек ест слишком калорийную пищу, в крови растет количество холестерина. Соединяясь с насыщенными жирными кислотами, это вещество образует бляшки, которые откладываются на внутренних стенках кровеносных сосудов. Кровоток в них замедляется, сердечная мышца получает меньше кислорода и энергии, и в итоге развивается поражение миокарда.

Еда, богатая углеводами, также опасна для сердца, предупреждает медик. Лишние калории, поступающие в организм в виде крахмала или сахара, усиливает синтез жиров в печени, а уже оттуда они попадают в кровь, объяснила Кадырова. Ученые давно установили, что избыточный вес напрямую связан с развитием атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Напротив, резкое уменьшение калорийности пищи не только тормозит атеросклероз, но и может привести к рассасыванию склеротических бляшек на стенках сосудов.

Чтобы сердце дольше оставалось молодым и здоровым, врач посоветовала отказаться от кондитерских изделий, почаще есть суп и рыбу и ограничить употребление соли, жирных соусов и сладких газированных напитков.

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