Солнечные вспышки заметно ударят по здоровью

Мощная магнитная буря ожидается 4 марта, и ее влияние продлится несколько дней. Об этом сообщили в лаборатории по изучению солнечной активности.

Геомагнитные колебания станут слабее уже 6 марта, однако еще несколько дней метеозависимые люди будут чувствовать недомогание и резкую смену настроения. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что буря достигнет уровня G1. Это самый низкий уровень, но даже такие геомагнитные колебания будут ощутимы. Прогноз опубликован на сайте ФИАН.

Эксперты предупреждают, что вспышки на Солнце вызывают бессонницу, апатию и головные боли, пишет "Главред". Именно поэтому для улучшения самочувствия советуют пить больше жидкости и не пренебрегать сном. Отличным средством от недомогания является чай с мятой.

Кроме того, по информации того же издания, в этот период нельзя употреблять алкоголь и кофеин: сосуды во время магнитных бурь сильно ослаблены, а вредные для организма вещества лишь подвергнут здоровье еще большему риску.

Следующую бурю специалисты прогнозируют совсем скоро – 19 марта.

Ранее эксперты объяснили, чем на самом деле опасны вспышки на Солнце.