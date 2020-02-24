Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Сильная магнитная буря накроет Землю в начале марта

Сильная магнитная буря накроет Землю в начале марта
Earth Atmosphere. Фото: NASA / ZUMAPRESS.com / http://globallookpress.com
Солнечные вспышки заметно ударят по здоровью

Мощная магнитная буря ожидается 4 марта, и ее влияние продлится несколько дней. Об этом сообщили в лаборатории по изучению солнечной активности.

Геомагнитные колебания станут слабее уже 6 марта, однако еще несколько дней метеозависимые люди будут чувствовать недомогание и резкую смену настроения. Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сообщили, что буря достигнет уровня G1. Это самый низкий уровень, но даже такие геомагнитные колебания будут ощутимы. Прогноз опубликован на сайте ФИАН.

Эксперты предупреждают, что вспышки на Солнце вызывают бессонницу, апатию и головные боли, пишет "Главред". Именно поэтому для улучшения самочувствия советуют пить больше жидкости и не пренебрегать сном. Отличным средством от недомогания является чай с мятой.

Кроме того, по информации того же издания, в этот период нельзя употреблять алкоголь и кофеин: сосуды во время магнитных бурь сильно ослаблены, а вредные для организма вещества лишь подвергнут здоровье еще большему риску.

Следующую бурю специалисты прогнозируют совсем скоро – 19 марта.

Ранее эксперты объяснили, чем на самом деле опасны вспышки на Солнце.

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей