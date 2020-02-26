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Около Земли нашли вторую Луну

Около Земли нашли вторую Луну
Фото: pixabay.com
Голубую планету теперь сопровождает малый астероид

Ученые обнаружили, что около Земли возник новый естественный спутник – малый астероид 2020 CD3 размером от 1 до 6 метров. Небесное тело входит в группу астероидов Амуров или Аполлонов.

По данным экспертов, подобные объекты не являются долгожителями орбиты — сопутствовать Земле астероид сможет не более нескольких десятилетий. Он движется по сложной орбите с периодом, аналогичным земному, при этом сильно от планеты не удаляется. Сейчас астероид временно к ней "привязан". Об этом говорится в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Как уточнили специалисты, не найдено никакой связи астероида с искусственными объектами. Признаков возмущений, вызванных давлением солнечных излучений, также не обнаружено.

Ранее в прессе появилась информация, что к Земле приближается гигантский астероид. По мнению уфологов, планете грозит большая опасность.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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