Следующая встреча с инопланетным гостем произойдет через 55 лет

Небесное тело огромных размеров промчится в середине февраля недалеко от Земли. Уфологи предупреждают, что нашей планете грозит серьезная опасность.

Астероид PZ39 был открыт 23 октября 1995 г., его диаметр составляет от 440 до 990 метров. Инопланетный гость пролетит в 5,8 млн км от Земли. Для сравнения: Луна находится в 15 раз ближе к нашей планете, отмечает автор блога Live на "Яндекс Дзен".

Ученые подсчитали, что скорость небесного гиганта составит приблизительно 57 тыс. км/час, а траектория его будет пересекать орбиту Земли. Именно поэтому астероид назвали потенциально опасным.

Астрофизики предупреждают, что любой метеорит размером от 25 м до 1 км, может принести ущерб Земле. Если же диаметр небесного тела превышает километр, может произойти глобальная катастрофа. К счастью, таких огромных астероидов довольно мало. Шанс, что они столкнутся с нашей планетой, также невысок.

Тело PZ39 делает оборот вокруг Солнца за 650 дней, однако в следующий раз может приблизиться к Земле более чем через полвека. Ранее ученые предупредили, что нашей планете грозит астероид Апофис.