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Конец света 2020: парад планет обрушит на человечество ужасные беды

Конец света 2020: парад планет обрушит на человечество ужасные беды
Фото: pixabay.com
Разгадана тайна древних текстов, согласно которым астрономическое явление ожидается в сентябре

Страшные пророчества о конце света сбудутся в 2020 году. Уфологи связывают грядущий апокалипсис с парадом планет. 

Так, Земля, Венера, Меркурий и Марс выстроятся в одну шеренгу, после чего на человечество обрушатся ужасные беды. Легенды о мрачном событии современники унаследовали от предков, которые считали, что от космического явления не приходится ждать ничего хорошего. 

Между тем дата апокалипсиса переносилась из года в год. Отложить конец света придется и сейчас, успокоили эксперты, которые перевели и проанализировали древние тексты. 

Специалисты выяснили, что планеты запланировали парад на середину сентября 2020 года. Однако мероприятие будет не настолько масштабным, чтобы погубить Землю. Ближайшей осенью ожидается малый парад планет.

Нечто подобное происходит порядка двух трех раз в год, отмечает автор Яндекс Дзен канала "Astrologia.tvn.". Данное явление, как правило, представляет большой интерес для астрономов. Поэтому предупреждение о втором Всемирном потопе – не больше, чем страшилки от дилетантов. 

Ксения АНДРЕЕВА

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