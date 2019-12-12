Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Катастрофа приближается: на Россию упадет огромный метеорит

Катастрофа приближается: на Россию упадет огромный метеорит
Фото: pixabay.com
Столкновение небесного тела с Землей приведет к гибели человечества

Астероид, похожий на тот, что шесть лет назад упал в одной из областей России, скоро может рухнуть на территорию нашей страны, что обернется катастрофой. Это случится в 2043 г., предупредил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш. 

"Тела размером 15 метров падают раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита", – сообщил Игорь Бакарас РИА "Новости". И добавил, что метеориты поменьше сгорают в плотных слоях атмосферы Земли, поэтому не долетают до поверхности нашей планеты.

По словам специалиста, столкновение крупного небесного тела, размером около 10 км, с Землей – явление очень редкое. Однако это грозит человечеству неминуемой гибелью.

Подобное может происходить один раз в 100 млн лет. Астероиды диаметром 1 км способны падать на Землю раз в 1 млн лет, передает URA.RU слова предствителя института "Роскосмоса" ЦНИИМаш.

Ранее эксперты рассказали о приближении к нашей планете метеорита "Тунгусский-2".

Фоторепортаж
Спецслужбы предсказали новый метеорит
chelyabinsk.ru © chelyabinsk.ru © chelyabinsk.ru ©
chelyabinsk.ru © chelyabinsk.ru © chelyabinsk.ru © chelyabinsk.ru © +
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей