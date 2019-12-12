Столкновение небесного тела с Землей приведет к гибели человечества

Астероид, похожий на тот, что шесть лет назад упал в одной из областей России, скоро может рухнуть на территорию нашей страны, что обернется катастрофой. Это случится в 2043 г., предупредил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИМаш.

"Тела размером 15 метров падают раз в 30 лет. Последним примером такого события является падение Челябинского метеорита", – сообщил Игорь Бакарас РИА "Новости". И добавил, что метеориты поменьше сгорают в плотных слоях атмосферы Земли, поэтому не долетают до поверхности нашей планеты.

По словам специалиста, столкновение крупного небесного тела, размером около 10 км, с Землей – явление очень редкое. Однако это грозит человечеству неминуемой гибелью.

Подобное может происходить один раз в 100 млн лет. Астероиды диаметром 1 км способны падать на Землю раз в 1 млн лет, передает URA.RU слова предствителя института "Роскосмоса" ЦНИИМаш.

Ранее эксперты рассказали о приближении к нашей планете метеорита "Тунгусский-2".