Маленькое небесное тело оказалось предвестником большой опасности

Пролетевший над Японией огненный шар оказался крошечным фрагментом гигантского астероида, который может ворваться в атмосферу Земли, выяснили ученые.

Космический объект заметили в небе над Киото 28 апреля 2017 года. Исследования показали, что его масса составляла всего 29 граммов, а диаметр – 2,7 сантиметров. Такие маленькие метеориты интересны тем, что они могут содержать данные о больших объектах, которые порождают их, сообщает The Astronomical Journal. Ученые отследили путь маленького камня к его родителю – объекту, известному как 2003 YT1.

Этот астероид состоит из большой "скалы" диаметром два километра, вокруг которой вращается "спутник" длиной 210 метров. Исследователи пришли к выводу, что 2003 YT1 потенциально опасен – теоретически может столкнуться с Землей в ближайшие 10 миллионов лет, хотя вероятность такого катаклизма составляет всего 6%, передает "Мир24".