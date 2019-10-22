Американцы на МКС ходят к россиянам поесть и выпить

Напрашиваться в гости приходится из-за сломавшегося нагревателя воды

Астронавты Международной космической станции не могут пользоваться кухней на американском сегменте и вынуждены подогревать пищу в российском модуле.

Ночью на кухне в американском модуле Unity произошло короткое замыкание, из-за чего перестал работать нагреватель воды. В результате астронавтам, чтобы перекусить и выпить горячего, приходится пользоваться кухней российского модуля "Звезда", рассказал командир МКС Лука Пармитано. Он отметил важность работы кухни и попросил специалистов как можно быстрее решить эту проблему, сообщает РИА "Новости".

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.





