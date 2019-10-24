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НЛО пугают космонавтов на МКС

НЛО пугают космонавтов на МКС
Фото: pixabay.com
Полеты в космос не обходятся без странностей

Роман Романенко, сын дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Юрия Романенко, рассказал калининградским школьникам о том, как работал на Международной космической станции.

По совам Романенко, инопланетян он не видел, однако странности в космосе случались, сообщает сайт "Комсомольская правда".

"Иногда бывают какие-то непонятные стуки по корпусу станции. Помню, сидели как-то вечером, пили чай, подводили итоги дня. И вдруг – один стук, другой… А у нас толщина стенки всего три миллиметра", - 

признался Роман.

Он добавил, что в тот раз космонавты ничего подозрительного не нашли, хотя и осмотрели все очень внимательно.

"Общее мнение: не инопланетяне – и слава Богу. Кто его знает, что у них там в голове. Если вообще голова есть", - 

отметил Романенко.

Он также рассказал, что у космонавтов есть свои суеверия. Перед стартом все должно идти точно по программе, которая вырабатывалась годами, начиная с первых полетов. Сложившийся порядок соблюдается неукоснительно. К примеру, перед отправлением в космос все экипажи обязательно смотрят советский фильм "Белое солнце пустыни".

Валентина МАЙОРОВА
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