Полеты в космос не обходятся без странностей

Роман Романенко, сын дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Юрия Романенко, рассказал калининградским школьникам о том, как работал на Международной космической станции.

По совам Романенко, инопланетян он не видел, однако странности в космосе случались, сообщает сайт "Комсомольская правда".

"Иногда бывают какие-то непонятные стуки по корпусу станции. Помню, сидели как-то вечером, пили чай, подводили итоги дня. И вдруг – один стук, другой… А у нас толщина стенки всего три миллиметра", -

признался Роман.

Он добавил, что в тот раз космонавты ничего подозрительного не нашли, хотя и осмотрели все очень внимательно.

"Общее мнение: не инопланетяне – и слава Богу. Кто его знает, что у них там в голове. Если вообще голова есть", -

отметил Романенко.

Он также рассказал, что у космонавтов есть свои суеверия. Перед стартом все должно идти точно по программе, которая вырабатывалась годами, начиная с первых полетов. Сложившийся порядок соблюдается неукоснительно. К примеру, перед отправлением в космос все экипажи обязательно смотрят советский фильм "Белое солнце пустыни".