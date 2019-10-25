Жители маленького городка республики вызвали спасателей

В белорусском Браславе заметили необычное явление. В небе над городом пронесся огненный объект.

Жители городка настолько перепугались от увиденного, что обратились даже в МЧС, передает газета "Браславская звезда" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Светящийся предмет появился близ озера Дривяты в районе трех часов ночи. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения на городской набережной.

По всей вероятности это был осколок метеорного тела, который сгорел в атмосфере. Поскольку сведений о месте его падения нет, отмечает издание на своем официальном сайте.