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Белорусы запаниковали из-за горящего НЛО

Белорусы запаниковали из-за горящего НЛО
Фото: pixabay.com
Жители маленького городка республики вызвали спасателей

В белорусском Браславе заметили необычное явление. В небе над городом пронесся огненный объект. 

Жители городка настолько перепугались от увиденного, что обратились даже в МЧС, передает газета "Браславская звезда" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

Светящийся предмет появился близ озера Дривяты в районе трех часов ночи. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения на городской набережной.

По всей вероятности это был осколок метеорного тела, который сгорел в атмосфере. Поскольку сведений о месте его падения нет, отмечает издание на своем официальном сайте. 

Ксения АНДРЕЕВА
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