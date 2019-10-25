Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
В белорусском Браславе заметили необычное явление. В небе над городом пронесся огненный объект.
Жители городка настолько перепугались от увиденного, что обратились даже в МЧС, передает газета "Браславская звезда" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Светящийся предмет появился близ озера Дривяты в районе трех часов ночи. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения на городской набережной.
По всей вероятности это был осколок метеорного тела, который сгорел в атмосфере. Поскольку сведений о месте его падения нет, отмечает издание на своем официальном сайте.
Москва не сможет обойти Украину
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"