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На Марсе нашли развалины древнего города

На Марсе нашли развалины древнего города
Фото: pixabay.com
Загадочные руины потрясают воображение

Сотни тысяч лет назад Красная планета была обитаема. С таким утверждением выступили уфологи из группы Paranormal Crucible.

По мнению экспертов, марсианский климат в давние времена был другим: влажным и теплым. Поверхность планеты была покрыта буйной растительностью, служившей домом для огромных насекомых и ящероподобных птиц. 

Более того, анализ фотографий, опубликованных NASA, подтверждает, что были на Красной планете и настоящие города. Развалины странных архитектурных сооружений нашли на вершине одного из марсианских холмов, утверждают уфологи. Здания на Марсе по форме напоминают города бедуинов, живущих в пустыне Сахара. Находка подтверждает, что в прошлом на планете существовала высокоразвитая цивилизация.

Ровный слой марсианской породы мог быть фундаментом, а камни, разбросанные вокруг него, указывают на то, что когда-то там произошла масштабная катастрофа, что стало причиной гибели марсианской цивилизации, неизвестно, отмечает портал "Голос. ua".

Валентина МАЙОРОВА

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