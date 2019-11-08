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На Марсе обнаружили голову странного существа

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
На поверхности красной планеты установлен памятник вождю

Найдено новое доказательство жизни на Марсе. Древняя каменная голова, которую рассмотрел тайваньский уфолог Скотт Уоринг, свидетельствует о том, что на красной планете кто-то обитал. 

На видео, которое эксперт разместил на своем YouTube-канале, он отметил, что неподвижное сооружение не пощадило время. Свою лепту внесли ветер и другие атмосферные явления. Голова начала разрушаться, однако отдельные элементы еще видны: это нос, глаза и шлем.

По мнению уфолога, каменная фигура стоит вертикально неподалеку от холма. Не исключено, что монумент является памятником какому-то предводителю. Однако истинную цель каменного изваяния Уорингу еще предстоит выяснить. 

Интернет-пользователи после увиденного разбились на два лагеря. Одни заметили на кадрах голову рыцаря в доспехах или астронавта. Другие посчитали обнаруженный исследователем предмет плодом его бурной фантазии.

Ксения АНДРЕЕВА

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