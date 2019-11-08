На поверхности пульсара произошла термоядерная вспышка

Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе. Вспышка произошла еще в августе 2019-го, рассказали ученые.

В статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters, специалисты сообщили, что телескоп еще никогда не ловил настолько мощный сигнал. Как пишет издание "Царьград", источником сигнала является объект SAX J1808.4-3658. Ученые увидели двухступенчатое изменение яркости, которое спровоцировал выброс oтдельных слoев с пoверхнoсти пульсара. Это событие поможет ученым лучше понять физику подобных вспышек.