Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

МКС поймала в космосе необычный сигнал

На поверхности пульсара произошла термоядерная вспышка

Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе. Вспышка произошла еще в августе 2019-го, рассказали ученые.

В статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters, специалисты сообщили, что телескоп еще никогда не ловил настолько мощный сигнал. Как пишет издание "Царьград", источником сигнала является объект SAX J1808.4-3658. Ученые увидели двухступенчатое изменение яркости, которое спровоцировал выброс oтдельных слoев с пoверхнoсти пульсара. Это событие поможет ученым лучше понять физику подобных вспышек. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей