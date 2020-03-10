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После аномального тепла россиян ждут морозы и снегопад

После аномального тепла россиян ждут морозы и снегопад
Фото: pixabay.com
Синоптики дали прогноз погоды на март

Температура в центральных областях России начнет понижаться к концу рабочей недели. Погоду на ближайшие дни будут определять циклоны с теплым воздухом. 

В столице в ближайшие три дня температура останется на уровне +8 ... -10°C с постоянными дождями. Ночью 14 марта в столицу придут заморозки до -2°C, днем на выходных воздух прогреется только до +4°C. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик отметила, что ожидание теплой весны сейчас преждевременно, в Россию еще вернутся холода. В центральных регионах ожидается снег вместе с дождями. 

Тем временем на юге установилась летняя погода. В Ростовской области и Краснодаре воздух прогрелся до +25°C. Мурманская область, наоборот, отметилась гололедицей, сильными снегопадами и порывами ветра.

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