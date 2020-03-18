Жители и гости столицы смогут наблюдать весенний Парад планет "в миниатюре"

Московских жаворонков в четверг, 19 марта, ожидает необычный день. Речь идет не о птицах, а о людях, которые привыкли вставать на заре.

Им в этот день предоставится уникальная возможность наблюдать Парад планет. Так называется необычное явление, когда небесные тела выстраиваются по одну сторону от Солнца, поясняет пресс-служба Московского планетария.

Участниками весеннего парада "в миниатюре" станут три планеты: Марс, Юпитер и Сатурн. К ним присоседится Луна, уточняет "Подмосковье сегодня".

"Красивый убывающий серп Луны всего за сутки пройдет мимо трех выстроившихся "в парадную шеренгу" планет", – отметили в планетарии.

Однако хорошо рассмотреть небесную церемонию получится лишь в ясную погоду. Данное зрелище москвичи могли лицезреть также 18 марта, уточняет НСН.