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Таксист подрался с пассажиркой из-за не сработавшего пропуска

Бурная ссора случилась в столице

Драка между таксистом и пассажиркой произошла на северо-востоке Москвы. Водитель отказался везти девушку: у нее не считался цифровой код на пропуске, который с 22 апреля для поездок обязаны иметь все москвичи. Видео драки попало в сеть.

По информации очевидцев, водитель вытолкнул москвичку из машины и пинал ее, пока она лежала на асфальте. Девушка ответила таксисту несколькими ударами по голове и парой пощечин.

На помощь бросились прохожие, однако пострадавшая села на заднее сидение такси, и они с водителем тут же уехали, пишет сайт "Комсомольская правда". Впоследствии оба участника конфликта написали друг на друга заявления в полицию, девушка сняла побои в больнице.

По одним данным, программа просто не считала код на пропуске, из-за чего водитель и набросился на девушку. Телеграм-канал Mash же пишет, что штрихкод был недействительным и пассажирка первая напала на таксиста.

Далее в ситуации будут разбираться правоохранительные органы, передает "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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