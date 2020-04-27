Мужчина несколько раз ударил инспектора

Житель Москвы набросился на сотрудника полиции, когда тот пытался его задержать за нарушение режима самоизоляции. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказали в МВД.

Полицейские заметили выпивающую на улице компанию, которая не реагировала на какие-либо замечания сотрудников. С ними была собака – она укусила полицейского.

Один из мужчин во время задержания пытался убежать и несколько раз ударил сотрудника органов. Теперь его могут посадить в тюрьму на пять лет, рассказали телеканалу "360" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские попали в больницу с травмами.