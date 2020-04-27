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В Москве нарушитель карантина напал на полицейского

Мужчина несколько раз ударил инспектора

Житель Москвы набросился на сотрудника полиции, когда тот пытался его задержать за нарушение режима самоизоляции. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказали в МВД.

Полицейские заметили выпивающую на улице компанию, которая не реагировала на какие-либо замечания сотрудников. С ними была собака – она укусила полицейского.

Один из мужчин во время задержания пытался убежать и несколько раз ударил сотрудника органов. Теперь его могут посадить в тюрьму на пять лет, рассказали телеканалу "360" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские попали в больницу с травмами.

Карина СИРАЗОВА

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