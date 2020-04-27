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Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах

Никаких массовых увольнений медсестер из стационара в Коммунарке нет, все положенные выплаты сотрудникам производятся вовремя. Об этом заявил главный врач инфекционной больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко.

"В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, –  отчитался он в "Фейсбук", – 15 сотрудников младшего медицинского персонала". "Ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился", – подчеркнул доктор.

Однако Проценко понимает, откуда могли пойти слухи о том, что медсестрам не платят в Коммунарке. У его медучреждения был заключен контракт с частной компанией на выполнение работ в больнице. Ее сотрудники не были в штате ГКБ №40, они работали на аутсорсинге, при этом едой и средствами индивидуальной защиты во время дежурства были обеспечены абсолютно так же, как и штатные медсестры. По словам Проценко, ГКБ полностью рассчиталась по контракту с частной компанией, но дальше это ее внутренние вопросы.

"Больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций", – указал главврач, но отметил, что намерен переговорить с руководством той компании, чтобы проблема была урегулирована.

Ранее издание "Открытые медиа" написало, что из больницы в Коммунарке бегут медсестры, недовольные условиями труда и оплаты.

Новый стационар в Коммунарке принял на себя первый удар коронавируса по москвичам и гостям столицы. Именно там лечились знаменитости: Лев Лещенко, Надежда Бабкина и многие другие. Главный врач Денис Проценко тоже подхватил коронавирус, но уже выздоровел и вышел на работу.

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Николай ВИКТОРОВ

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