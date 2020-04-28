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Строгие меры карантина в Москве сохранят

Строгие меры карантина в Москве сохранят
Сергей Собянин. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решать вопрос об отмене режима самоизоляции можно будет лишь через две недели, сказал Собянин

Президент России Владимир Путин перед онлайн-совещанием с губернаторами заявил, что режим самоизоляции в стране продлевается до 11 мая с сохранением зарплаты. В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин заметил, что в Москве еще как минимум две недели нужные такие же строгие меры, как те, что действуют сейчас.

По словам Собянина, эти меры должны также действовать в Подмосковье. Мэр города добавил на совещании, трансляцию которого вели телеканалы, что через две недели нужно будет смотреть, в какой ситуации по коронавирусу находится столица. Только тогда можно будет принимать решения. 

Также Собянин рассказал, что динамика заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю снизилась, но подчеркнул, что она сама по себе сохраняется. Как добавил мэр, в Москве начинают тестировать жителей на китайскую инфекцию с помощью анализа крови. А с 29 апреля заработает система искусственного интеллекта, которая будет находить коронавирус на основе рентгеновских снимков.

Ранее Путин выступил с обращением к россиянам и анонсировал новые меры поддержки экономики. Президент страны заявил, что режим самоизоляции нужно продлить до 11 мая включительно. 

Полина ИВАНОВА

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