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В Подмосковье вандал повредил купол часовни

Преступник намеревался разрушить культовое здание и был арестован

В подмосковном городе Коломна сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в повреждении купола часовни, сообщает пресс-центр ГУ МВД РФ по Московской области.

Известно, что вандал пытался разрушить стеклянный купол фундамента часовни Александра Невского. Культовому зданию нанесены заметные повреждения.

По подозрению в совершении данного преступления арестован 31-летний местный житель, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро" рассказывало о вандале, громившем подмосковные банкоматы.

Ольга ФЕДОРОВА

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