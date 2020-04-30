Преступник намеревался разрушить культовое здание и был арестован

В подмосковном городе Коломна сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в повреждении купола часовни, сообщает пресс-центр ГУ МВД РФ по Московской области.

Известно, что вандал пытался разрушить стеклянный купол фундамента часовни Александра Невского. Культовому зданию нанесены заметные повреждения.



По подозрению в совершении данного преступления арестован 31-летний местный житель, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро" рассказывало о вандале, громившем подмосковные банкоматы.

