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Число жертв пожара в подмосковном хосписе возросло

В больнице умерли два человека

Накануне Красногроск потрясла страшная трагедия – в хосписе произошел пожар, в результате которого погибли девять пожилых постояльцев. Однако утром 12 мая стало известно, что число жертв этого происшествия увеличилось до 11.

Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета РИА "Новости". 

Как напоминает телеканал "360", в пожаре пострадали девять человек. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за проблем с электропроводкой. Хоспис не был официально зарегистрирован в этом здание, а его организатора задержали правоохранители.

Полина ИВАНОВА

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