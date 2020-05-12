В больнице умерли два человека

Накануне Красногроск потрясла страшная трагедия – в хосписе произошел пожар, в результате которого погибли девять пожилых постояльцев. Однако утром 12 мая стало известно, что число жертв этого происшествия увеличилось до 11.

Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета РИА "Новости".

Как напоминает телеканал "360", в пожаре пострадали девять человек. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за проблем с электропроводкой. Хоспис не был официально зарегистрирован в этом здание, а его организатора задержали правоохранители.