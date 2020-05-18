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Сочинскому "бегуну" назначили наказание

Нарушителю грозит арест и штраф

Нарушителю карантина, который решил прогуляться по курортному городу Сочи в одних трусах, назначили наказание. "Бегуну" грозит штраф в размере 15 тыс. руб. и арест сроком на трое суток, уточняет телеграм-канал "Москва. Новости". 

Отметим, что инцидент с нарушением режима самоизоляции случился 17 мая. Мужчина, размещенный в обсерваторе в Сочи, решил заняться спортом на улице. Вместо соответствующего костюма на нем были только трусы и майка. 

Откровенное нарушение карантинного режима привлекло внимание росгвардейцев. Сначала мужчину просто попросили вернуться в здание, однако хулиган не последовал совету стражей порядка и начал от них убегать. Росгвардейцы кинулись в погоню за "спортсменом". Наблюдатели засняли забавную ситуацию и выложили видео в Сеть. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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