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Появилось видео погони росгвардейцев за нарушителем карантина в трусах

Появилось видео погони росгвардейцев за нарушителем карантина в трусах
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
продолжениеИзвестный российский футболист заразился коронавирусом
Мужчина смог оторваться от преследователей в Сочи

В Сети появилось видео погони сотрудников Росгвардии за нарушителем карантина. Мужчина, размещенный в обсерваторе в Сочи, решил выйти прогуляться и позаниматься спортом. При этом из одежды на нем были только трусы и майка.

Такое откровенное нарушение карантинных требований заставило Росгвардию подключиться к усмирению россиянина. При этом сначала его просто попросили вернуться в здание. На что гражданин ответил стремительным забегом в противоположную сторону. Росгвардейцам не оставалось ничего другого, как кинуться в погоню.

Стоит отметить, что парень очень резво убегал от правоохранителей. В итоге он быстро взбежал по лестнице и скрылся внутри медучреждения, передает телеканал "360".

Росгвардейцы зашли за хулиганом в задние, но почти сразу вернулись на улицу. 

Очевидцы, также находящиеся на обсервации, засняли эту спецоперацию и выложили в Сеть. Зрители неожиданного представления подбадривали сбежавшего пациента фразой из популярного кинофильма: "Беги, Форест, беги!" и громкими криками. Кадры с места события опубликовал телеграм-канал Mash.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Сочи будут принимать туристов во время карантина.

Ольга ФЕДОРОВА

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