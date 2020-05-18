Мужчина смог оторваться от преследователей в Сочи

В Сети появилось видео погони сотрудников Росгвардии за нарушителем карантина. Мужчина, размещенный в обсерваторе в Сочи, решил выйти прогуляться и позаниматься спортом. При этом из одежды на нем были только трусы и майка.



Такое откровенное нарушение карантинных требований заставило Росгвардию подключиться к усмирению россиянина. При этом сначала его просто попросили вернуться в здание. На что гражданин ответил стремительным забегом в противоположную сторону. Росгвардейцам не оставалось ничего другого, как кинуться в погоню.

Стоит отметить, что парень очень резво убегал от правоохранителей. В итоге он быстро взбежал по лестнице и скрылся внутри медучреждения, передает телеканал "360".

Росгвардейцы зашли за хулиганом в задние, но почти сразу вернулись на улицу.

Очевидцы, также находящиеся на обсервации, засняли эту спецоперацию и выложили в Сеть. Зрители неожиданного представления подбадривали сбежавшего пациента фразой из популярного кинофильма: "Беги, Форест, беги!" и громкими криками. Кадры с места события опубликовал телеграм-канал Mash.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Сочи будут принимать туристов во время карантина.

