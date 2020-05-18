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Опасным
вирусом заразился футболист "Рубина" Константин Плиев. Об этом сообщили его коллеги.
На сайте футбольного клуба указано, что спортсмен чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе.
Отметим, что это уже второй случай заболевания в высшем дивизионе футбольных лиг России. До этого стало известно, что носителем опасного вируса является нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о судьбе 23-летнего игрока "Монпелье" Джуниора Самбиа. Из-за вызванного коронавирусом заболевания футболиста пришлось ввести в искусственную кому.
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