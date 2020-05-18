Это уже второй случай в российской Премьер-лиге

Опасным вирусом заразился футболист "Рубина" Константин Плиев. Об этом сообщили его коллеги.



На сайте футбольного клуба указано, что спортсмен чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей в родном Владикавказе.

Отметим, что это уже второй случай заболевания в высшем дивизионе футбольных лиг России. До этого стало известно, что носителем опасного вируса является нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о судьбе 23-летнего игрока "Монпелье" Джуниора Самбиа. Из-за вызванного коронавирусом заболевания футболиста пришлось ввести в искусственную кому.