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Неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке Москвы

По информации СМИ, нарушитель общественного порядка задержан

Неизвестный открыл стрельбу на улице Малышева, которая располагается на юго-востоке города. По информации, появившейся в СМИ, нарушителя общественного порядка задержали. 

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина периодически стрелял из окна одной из квартир. Использовал он охолощенное оружие, предположительно, автомат Калашникова. 

В результате случившегося 18 мая никто не пострадал, сообщает Телеграм-канал RT. 

Ранее "Утро.ру" писало, что подросток в Красноярске готовился взорвать школу гранатой, которую сделал сам. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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