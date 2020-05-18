По информации СМИ, нарушитель общественного порядка задержан

Неизвестный открыл стрельбу на улице Малышева, которая располагается на юго-востоке города. По информации, появившейся в СМИ, нарушителя общественного порядка задержали.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина периодически стрелял из окна одной из квартир. Использовал он охолощенное оружие, предположительно, автомат Калашникова.

В результате случившегося 18 мая никто не пострадал, сообщает Телеграм-канал RT.

Ранее "Утро.ру" писало, что подросток в Красноярске готовился взорвать школу гранатой, которую сделал сам.