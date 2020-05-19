По другой версии, посетитель пытался что-то своровать

Охранники торгового центра в Подмосковье избили покупателя за отсутствие маски. Видео происшествия опубликовали очевидцы.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Чехов. Мужчина стоял около кассы, когда к нему подошла охрана и сделала замечание за отсутствие маски. Началась потасовка, в ходе которой пострадавшему разбили лицо.

Сам мужчина заявил, что он был в маске, правда спущенной на подбородок, передает "Чехов-Вид.ру". Это телеканалу "360" подтвердила и его жена, опровергнув слухи о том, что в момент происшествия супруг был пьян. Также, по словам жителя Чехова, напали на него около восьми человек. На кадрах можно разглядеть, что лицо пострадавшего все в крови.

Однако по версии сотрудников магазина, мужчину задержали не из-за маски – он якобы пытался что-то украсть, пишет РЕН ТВ.

Другие подробности происшествия уточняются. Выяснить, как все было на самом деле, помогут записи с камер наблюдения.