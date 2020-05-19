Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Охранники торгового центра в Подмосковье избили покупателя за отсутствие маски. Видео происшествия опубликовали очевидцы.
Инцидент произошел накануне вечером в городе Чехов. Мужчина стоял около кассы, когда к нему подошла охрана и сделала замечание за отсутствие маски. Началась потасовка, в ходе которой пострадавшему разбили лицо.
Сам мужчина заявил, что он был в маске, правда спущенной на подбородок, передает "Чехов-Вид.ру". Это телеканалу "360" подтвердила и его жена, опровергнув слухи о том, что в момент происшествия супруг был пьян. Также, по словам жителя Чехова, напали на него около восьми человек. На кадрах можно разглядеть, что лицо пострадавшего все в крови.
Однако по версии сотрудников магазина, мужчину задержали не из-за маски – он якобы пытался что-то украсть, пишет РЕН ТВ.
Другие подробности происшествия уточняются. Выяснить, как все было на самом деле, помогут записи с камер наблюдения.
Бацька, как минимум, в двух крупных исторческих событиях отвернулся от Москвы
Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"