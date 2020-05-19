Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Восемь охранников магазина избили покупателя из-за маски

продолжениеРоссийские богачи в панике бросились скупать бункеры
По другой версии, посетитель пытался что-то своровать

Охранники торгового центра в Подмосковье избили покупателя за отсутствие маски. Видео происшествия опубликовали очевидцы.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Чехов. Мужчина стоял около кассы, когда к нему подошла охрана и сделала замечание за отсутствие маски. Началась потасовка, в ходе которой пострадавшему разбили лицо.

Сам мужчина заявил, что он был в маске, правда спущенной на подбородок, передает "Чехов-Вид.ру". Это телеканалу "360" подтвердила и его жена, опровергнув слухи о том, что в момент происшествия супруг был пьян. Также, по словам жителя Чехова, напали на него около восьми человек. На кадрах можно разглядеть, что лицо пострадавшего все в крови.

Однако по версии сотрудников магазина, мужчину задержали не из-за маски – он якобы пытался что-то украсть, пишет РЕН ТВ.

Другие подробности происшествия уточняются. Выяснить, как все было на самом деле, помогут записи с камер наблюдения.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Эксперт: Лукашенко долго водит Россию за нос

Бацька, как минимум, в двух крупных исторческих событиях отвернулся от Москвы

Эпидемия закончится в августе: главные новости о коронавирусе в России на 19 мая

Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей