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Российские богачи в панике бросились скупать бункеры

Российские богачи в панике бросились скупать бункеры
Фото: pixabay.com
Таким образом состоятельные люди пытаются спастись от коронавируса

Во время пандемии коронавируса обеспеченные россияне стали чаще покупать бункеры и комнаты безопасности из-за страха перед последствиями инфекции. Об этом СМИ рассказали в компаниях по производству убежищ.

Спрос на бункеры вырос и среди российских богачей. По словам главного менеджера Rising S Company Гари Линча, состоятельные люди из России обращаются в американскую компанию часто. Только в этом году убежища стоимостью около $150 тыс. купили двое россиян.

Линч отметил, что за первые три месяца 2020 года спрос на защитные объекты вырос на 2000%. Поднялись продажи и в другой американской компании – Vivos, куда также обращались клиенты из России.

Однако приобретают убежища не только у американских производителей, но и у отечественных. Руководитель "Спецгеопроекта" Данила Андреев поделился с Forbes, что только в апреле компания получила пять заказов. В обычное же время строится лишь один бункер в месяц.

Основные покупатели – жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом Андреев отметил, что в России большей популярностью пользуются не бункеры, а специальные комнаты безопасности, способные защитить не только от различных отравляющих газов, но и беспорядков.

Защитный бункер будет стоить россиянам от 890 тыс. до 7,6 млн руб., передает URA.RU. В мирное время помещение можно использовать как домашний кинотеатр, спортзал или винный погреб.

Ранее эксперт заявил, что вернуться к прежней жизни после пандемии коронавируса россияне смогут только в августе.

Карина СИРАЗОВА

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