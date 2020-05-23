Преступник утверждает, что звезда его обворовала

Человек, захвативший банк на Земляном валу, потребовал привести к нему на встречу Ольгу Бузову. Преступник уверяет, что звезда обокрала его, информирует Телеграм-канал Mash.

Встречи с артисткой мужчина так и не дождался. Его взяли штурмом прибывшие на место представители полиции и СОБР (специальный отряд быстрого назначения – прим.ред.)

Новость о захвате отделения банка появилась 23 мая. Преступник не сразу озвучил свои требования представителям власти. Всех сотрудников учреждение и посетителей удалось вывести. Пострадавших в результате захвата нет.